Unter ungewöhnlichen Bedingungen wählte die Jugendabteilung des 1. FC Kleve am vergangenen Montagabend einen neuen Jugendvorstand.



In der Getec-Arena, wo die coronabedingten Sicherheitsabstände eingehalten werden konnten, wurde Detlev Remmers in seinem Amt als Jugendleiter bestätigt. Ihm stehen Daniel Lenardt (Jugendgeschäftsführer), Ralph van Hoof (Jugendkassierer), Rolf Luib (Jugendobmann) und Sacha Djuric (Schülerobmann) sowie die Beisitzer Jan Seidel, Heike Gertgens und Edwin Schaale zur Seite. Zum Jugendsprecher wurden Janis Derks und Justin Gertzen gewählt.