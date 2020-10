Die VHS Kleve bietet am Samstag, 21. November, von 8.45 bis 12.45 Uhr, im VHS-Haus in Kleve, ein kompaktes Faszien-Training mit der Blackroll und weiteren Tools an.



Es muss keine eigene Blackroll mitgebracht werden. Wer bereits eine hat, kann diese jedoch nutzen. Was ist möglich mit der Blackroll und anderen Hilfsmitteln? Wie handhabe ich die Blackroll? Worauf ist beim Training mit der Blackroll zu achten? Wo sind die Grenzen? Wie wirkt die Blackroll auf das Fasziensystem?

In diesem Praxis-Workshop werden diese Fragen geklärt. Um sich geschmeidig und fit zu "rollen", sind geeignete Übungen wichtig. Die Auswahl richtet sich nach den Trainingszielen wie zum Beispiel regenerieren und entspannen, mobilisieren, koordinieren und kräftigen, Muskeln ausbalancieren und Verspannungen lösen. Hierzu werden verschiedene Techniken des "Ausrollens" über den gesamten Körper angewendet.

Die Veranstaltungsnummer lautet S433004. Anmeldung bis zum 11. November, schriftlich, persönlich oder online unter www.vhs-kleve.de, bei der VHS Kleve, Hagsche Poort 22. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02821-84-716.