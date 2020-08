Kleve. Was war das für eine Atmosphäre am Dienstag in der Getec-Arena am Bresserberg, als die Oberliga-Mannschaft gegen den 1. FC Bocholt das Ticket für das Niederrheinpokal löste. Diese Atmosphäre möchten die FC-Familie ins Klever Kino mitnehmen und so das Team um Trainer Umut Akpinar am morgigen Samstag in Essen unterstützen.

Aus diesem Grund hat die Jugendabteilung folgendes Angebot arrangiert:Das Spiel wird im Kino live übertragen. Hierzu stehen uns 135 Plätze zur Verfügung.

Zu zahlen sind fünf Euro als Eintritt. Die Registrierung ist nur online unter Klever Kinos möglich. Der Eintritt erfolgt ab 13.30 Uhr. Die Partie beginnt um 14.45 Uhr.