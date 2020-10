Nach den Erfolgen bei den Landesmeisterschaften der Schüler in Kempen vor 2 Wochen (1 und 3 .Platz) konnte der Verein noch zwei Erfolge verbuchen.Die beiden Trainer Berthold Jansen und Dieter Koch nahmen an den DAN Prüfungen in Bonn teil.Hier bestanden Sie die Prüfung zum 3 DAN für Berthold Jansen und zum 5.DAN für Dieter Koch.

Die Bundesprüfer des Deuteschen Karate Verbandes Gunnar Weichert und Georg Carras führten die Prüfungen durch.