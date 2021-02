Seit Weiberfastnacht verteilen zahlreiche Vorstandsmitglieder des Klever Rosenmontags-Komitee Karnevalspakete an Kindergärten und Senioreneinrichtungen in Kleve. Die Idee zu dieser Aktion hatte KRK-Schatzmeister André van der Louw.

Nach kurzer Rücksprache im KRK-Vorstand und unseren treuen Partnern und Sponsoren wurde die Aktion auf den Weg gebracht. Dank langjähriger Partnerschaft mit dem Wurfmittellieferanten Ralf Krott aus Frechen, ist es trotz karnevalsfreier Zeit gelungen eine bunte Mischung an Wurfmaterial zusammenzustellen. „Da ist für jeden etwas dabei. Wir wollen mit dieser Aktion den Kindern und Senioren in unserer Schwanenstadt, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, ein bisschen Karnevalsfreude nach Hause bringen“, erklärt Frank Konen, erster Vorsitzender des Klever Rosenmontags-Komitee. So konnten, durch die Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer, in den vergangenen Wochen rund 2.500 Pakete gepackt werden, die nun bis Rosenmontag an die Kinder und Senioren in Kleve verteilt werden. Ein besonderes Highlight ist auch die Schwanenburg auf der Rückseite der Kartonage. Diese stammt aus der Feder von Dieter Tripp. „Die passenden Stifte zum Ausmalen sind natürlich in der Box enthalten,“ freut sich Tim Tripp, der das Projekt koordinierte. Verteilt werden die Pakete an 22 Kindertagesstätten, zehn Senioreneinrichtungen, an die Kinderstation im St. Antonius-Hospital Kleve und an die Klever Tafel.