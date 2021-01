In den vergangenen Jahren haben Thomas Dammers und seine Familie immer wieder Spenden an den „Kranenburger Freundeskreis humanitäre Hilfe in Ghana e.V.“ überwiesen.

In diesem Jahr war die Zuwendung besonders hoch. Wilhelm Hawerkamp, Vorsitzender des Vereins, freut sich über 3.000 Euro, die von der Familie Dammers an den Verein übergeben wurden und zur Förderung der Bildungsarbeit in einem Schulprojekt in Ghana verwendet werden.

Thomas Dammers und seine Familie messen der Bildung gerade auch in Entwicklungsländern große Bedeutung bei. Denn Bildung leistet dort einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Die Familie Dammers hat Vertrauen in die Arbeit des Kranenburger Freundeskreises, da die Beteiligten auf jahrelange Erfahrungen bei der Förderung von Bildungsmaßnahmen in Ghana zurückblicken können. Denn nicht nur Hilfe bei Ausstattung und Errichtungen von Schulgebäuden spielen bei der Verwendung der Spendenmittel des Vereins eine wichtige Rolle. Große Bedeutung wird auch der Lehr- und Lernförderung beigemessen. Hierzu gehören ständige Qualifizierungsmaßnahmen des Lehrpersonals, indem beispielsweise Seminare zu Erziehungspsychologie, zu Unterrichtsmethoden, zu Unterrichtsinhalten, zur Erstellung von Stoffverteilungsplänen und von Klassenführungstätigkeiten mitgestaltet und finanziert werden. Wilhelm Hawerkamp dankt der Familie Dammers für das Vertrauen, das diese dem Kranenburger Freundeskreis durch ihre große Spende wieder einmal so deutlich entgegenbringen.