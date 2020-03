Sichtlich genießen konnte Helga Blum ihre Abschiedsfeier, die in gemütlicher Runde im Kollegenkreis in der „Münze“ gefeiert wurde. Seit 1985 war sie als Hauswirtschafterin in der Gruppe Königsgarten (früher Fährhaus genannt) beim Caritasverband Kleve e.V. beschäftigt. Anfang dieses Jahres hat sie sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Kollegen der Hauswirtschaft, Pädagogen aus verschiedenen Gruppen sowie die Mitarbeiter der Verwaltung waren zusammengekommen, um Dank und Ankerkennung für ihre langjährige Tätigkeit zum Ausdruck zu bringen. Der stellvertretende Einrichtungsleiter Ludger Smeenk überreichte ihr ein gemeinsames Geschenk der Mitarbeiter und wünschte ihr im Namen aller für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. „Die Arbeit für die Jugendlichen hat mich immer begeistert und auch jung gehalten“, sagte Helga Blum im Gespräch mit ihren Kollegen. Der strahlende Gesichtsausdruck bei dieser Aussage ließ die Leidenschaft für ihren Dienst spürbar werden. Diese Begeisterung wird sie sicher noch lange in sich tragen, wenn sie auf ihre Beschäftigung in der „Münze“ zurückblickt.