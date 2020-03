Das waren noch Zeiten. Die Winterwanderung des Heimatvereins Düffelward ist schon ein paar Tage her, jedenfalls vor der Corona-Krise und es gab auch noch keine Kontaktverbote. Darum dieses schöne Bild. Ziel der Winterwanderung waren die seit Jahren von Markus Gern aufstellten Steintürmchen am nordwestlichen Ende des Tiergartenwaldes. Die Teilnehmer waren begeistert von den filigranen Gebilden, bei denen man unwillkürlich an die Skyline einer Stadt denkt. Jeder entdeckte für sich die verschiedensten Formen und Farben der vom Künstler Markus Gern im Wald gesammelten Steine. „Ein magischer Ort, der unbedingt geschützt werden muss“, so die Vorsitzende Maria Derksen.