Das Kleverkindernetzwerk wurde 2011 gegründet, um Kinder in Armut materiell zu unterstützen. Dazu gehören Schulmaterial, Zuschüsse zu Klassenfahrten oder nach Bedarf Schlafmatratzen. Während der Arbeit hat sich herausgestellt, dass es in den Familien nicht nur an materiellen Dingen fehlt. Häufig brauchen die Kinder auch außerhalb des Elternhauses und der Schule eine Bezugsperson. Daraus hat sich 2016 das Projekt der Zeitschenker entwickelt.

Zur Unterstützung dieses Projekts erhält der Verein eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Beim Zeitschenker-Projekt bekommt jedes Kind jeweils einen erwachsenen Betreuer, der ihm Zeit schenkt. Die großen Zeitschenker helfen den Kleinen, sich im Leben zu orientieren und unterstützen sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie unternehmen Ausflüge, helfen bei Hausaufgaben, hören zu, machen Mut und stärken das Selbstvertrauen. Stiftungsbotschafter Ralf Nolden würdigte, stellvertretend für die Town & Country Stiftung, das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen: „Die Zeitschenker sind wichtige Bezugspersonen für die Kinder, die ihnen zuhören und stärkend zur Seite stehen.“ Derzeit hat der Verein zwölf feste Tandems, die sich wöchentlich treffen. Zweimal im Jahr findet ein Stammtisch mit den erwachsenen Zeitschenkern statt. Dieser dient dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Austausch untereinander. Zudem findet jährlich ein Sommerfest für die Kinder, deren Geschwisterkinder und ihre Zeitschenker statt.

Das Kleverkindernetzwerk arbeitet eng mit Schulsozialarbeitern und Lehrern zusammen. Es werden vorab Gespräche mit interessierten Erwachsenen sowie interessierten Eltern und Kindern geführt. Der Verein moderiert die Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen und begleitet die Teams als dauerhafte Ansprechpartner.

Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und hat es sich zunächst zum Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Erweitert wurde die Stiftungstätigkeit durch den jährlich verliehenen Stiftungspreis, welcher gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, die sich für sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.

In diesem Rahmen werden bundesweit 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Stiftungsgala im Herbst 2020 statt.