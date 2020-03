Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) im Kreis Kleve ist mit der Plakette "Guter Start ins Leben – Frühe Hilfen im SkF" von der Zentrale des Verbandes in Dortmund ausgezeichnet worden. Referentin Dr. Petra Kleinz überreichte die Würdigung jetzt in Kleve.

Der SkF im Kreis Kleve blickt auf eine lange Tradition in der präventiven und unterstützenden Arbeit mit Schwangeren und Müttern mit Kindern bis drei Jahren zurück. "Frühe Hilfen" werden im Grunde beim SkF in Kleve von Anfang an, seit dem 7. März 1919 - also seit 111 Jahren, so lange gibt es den SkF in Kleve schon - geleistet.

„‘Frühe Hilfen‘ wollen Mütter und Väter alltagspraktisch unterstützen und insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten und diese somit befähigen, selbst gut für ihre Kinder sorgen zu können. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe“, stellte Kleinz fest.

Dazu eignet sich das offene Gruppenangebot Rasselbande des SkF in Kleve. „Durch unsere offenen Gruppenangebote und Gespräche mit den Beraterinnen können immer wieder gute Lösungen erarbeitet und gefunden werden", sagt die Vorstandsvorsitzende des SkF in Kleve, Maria Lamers. "Frühe Hilfen" haben das Ziel, mit einem niederschwelligen Angebot Eltern zu helfen, eine normale Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, es gut zu versorgen und ihm damit einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. „Frühe Hilfen“ ist ein lokales Unterstützungssystem des SkF mit vernetzten und koordinierten Hilfeangeboten für Eltern und Kinder. Sie beginnen oft schon in der Schwangerschaft, haben ihren Schwerpunkt aber in den ersten drei Lebensjahren. „Die Frauen kennen mich aus der Beratungstätigkeit in der Schwangerschaftsberatung und Frau Gromann als Hebamme meist schon länger. So besteht ein Vertrauensverhältnis, das unseren Zugang zu diesem Gruppenangebot einzigartig macht“, erklärt die Sozialpädagogin Christina Pellen.

Das kostenlose Angebot „Rasselbande“ findet wöchentlich in den Räumen des SkF statt und richtet sich vor allem an junge Mütter, die aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation vorhandene Beratungs- und Hilfsangebote nicht ausreichend in Anspruch nehmen können. Den Müttern und ihren Kindern im Alter von 0 bis 1,5 Jahren werden Anregungen zu Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben. Es findet ein Austausch mit anderen Müttern statt, wobei die Förderung des Kindes im Vordergrund steht. Die Frauen erhalten hier einerseits praktische Hinweise zur kindlichen Entwicklungsförderung und auf der anderen Seite fachliche Unterstützung z.B. bei sozialrechtlichen Problemen. „‘Frühe Hilfen‘ sind Hilfe zur Selbsthilfe. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern.“, sagt Janneke Zoller, Geschäftsführerin des SkF.

Die Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatungsstelle sind in allen vorhandenen Netzwerken der Frühen Hilfen im gesamten Kreisgebiet Kleve vertreten und arbeiten aktiv in den Netzwerken in Kleve, Goch, Emmerich, Geldern, Kevelaer und Weeze mit.