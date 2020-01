Doch wie fing vor 10 Jahren alles an?

Anfang Februar 2010, in der Karnevalssession “Prinz Jochen der Funkende”, entstand die Idee sich zukünftig regelmäßig zu treffen. Diese erlebnisreiche Zeit, in der man neue Freunde kennengelernt hat, sollte nicht mit der Session enden. Sieben Gardisten aus der Klever Prinzengarde erklärten sich spontan bereit, einen zwanglosen und verrückten Karnevalsverein zu gründen. Dies wurde alles auf einem Bierdeckel im Vereinslokal “Zum Kronprinzen” in Kleve festgehalten! Das Vereinslogo der KG Kleefse Clubmaennekes 2010 e.V. erinnert genau an diesen Moment! Im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus ein sehr engagierter Karnevalsverein, der aus dem Klever Karneval nicht mehr wegzudenken ist.

Am 4. Januar lud der Jubliläums-Verein zu seinem traditionellen Neujahrsgrillen ein und natürlich folgten auch Tulpenrinzessin Loré-Dana aus Bedurg-Hau, Prinz Marc, der Musikalische aus Kranenburg und die Klever Tollität Prinz Marc, der Steuernde mit ihren Garden gerne der Einladung und heizten mit ihren Programmen dem närrischen Publikum mächtig ein. Natürlich durfte auch eine Bütt nicht fehlen. Katrin an de Louw reizte nicht nur die Lachmusleln, sondern wusste auch vortrefflich das Publikum mit einzubeziehen. Im Anschluss sorgte DJ Mario (Tomek) mit Stimmungslieder dafür, dass die Tanzfläche der närrischen Party bis in die Nacht immer brechend voll war und die Stimmung überschwappte. Zwischendurch konnte man sich bei leckerem Spanferkel, Würstchen oder einer kräftigen Gulaschsuppe stärken. Ein toller und top organisierter Auftakt für die Session 2020, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.