Die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Kleve-Geldern, sind auch in Zeiten der Pandemie hochmotiviert.

So waren sie in 2020 zur Unterstützung des Kreises Kleve, zum Beispiel für die mobile Beprobung und Auslieferung von Schutzmaterialien an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, im Einsatz. Es wurden rund 1.800 Arbeitsstunden geleistet und circa 15.000 Kilometer hierfür gefahren.

Ebenso übernahmen die DRK-Ehrenamtler an den Weihnachtstagen Schnelltestungen von Besuchern in Senioren- und Pflegeheimen, damit diese ihre Verwandten dort treffen konnten.