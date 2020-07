Vor einigen Wochen wurde in Klever Medien über Frust bei der Klever Feuerwehr berichtet:

- Bauliche Mängel an den Feuerwachen Kleve und Materborn,

- Rückstand bei Investitionsmaßnahmen wie Fahrzeugen und einigen Gerätehäusern,

- Handlungsbedarf bei der Ausstattung, erhebliche Verzögerungen bei der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, um nur einiges zu nennen.

Grund genug für Michael Bay von den Klever GRÜNEN sowie Rolf Janßen, parteiloser Bürgermeisterkandidat in der Stadt Kleve, den Dingen nachzugehen. In Gesprächen mit Mitgliedern der Klever Feuerwehr wurde schnell klar:

Kleve. Der Unmut ist wirklich groß, auch wenn, so wurde versichert, zum gegenwärtigen Zeitpunkt die grundsätzliche Einsatzbereitschaft der Wehr gegeben ist. Ein Zustand, der schlicht nicht hinnehmbar ist. Die rund 300 aktiven Klever Feuerwehr-frauen und -männer leisten freiwillig einen äußerst wichtigen Dienst für die Gemeinschaft – Löschen-Retten-Bergen-Schützen. Sie riskieren dabei oft auch ihre eigene Gesundheit für andere, opfern ihre Freizeit, stehen 24 Stunden parat. Allein in der Woche vom 13.-20.07.2020 waren sie 10 Mal im Einsatz, oft nachts. Dieses Engagement verdient gebührende Anerkennung und Wertschätzung. Das Mindeste ist jedoch die notwendige Ausstattung.

Hierbei ist nicht zu vergessen, dass der freiwillige Einsatz im Ergebnis auch der Stadt jährlich immense Kosten erspart. Für Brandschutz und andere Hilfeleistungen haben die Gemeinden leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. Wie das gewährleistet wird, das ist in einem sogenannten Brandschutzbedarfsplan festzuhalten. Grundlegende Pflicht der Stadt ist die regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Dieser hat nach einschlägiger Rechtslage (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)) eine Laufzeit von höchstens 5 Jahren. Der letzte vom Rat beschlossene Brandschutzbedarfsplan datiert jedoch aus dem Jahre 2010, ist also bereits 10 (!) Jahre alt. Im April 2015 wurde vom Rat beschlossen, die Verwaltung solle einen Gutachter mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beauftragen. Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes wurde aber erst am 28.12.2018 an den Kreis Kleve weitergeleitet. De facto sind also von der Beschussfassung bis zur Erstellung des Brandschutzbedarfsplan-Entwurfes nicht erklär- und vertretbar mehr als 3 Jahre und 8 Monate ins Land gegangen. Das stimmt sehr nachdenklich. Dem Vernehmen nach wurde der Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes dann vom Kreis als Aufsichtsbehörde im Oktober 2019 an die Bezirksregierung weitergeleitet. Derzeit, also Ende Juli 2020, liegt bislang aber noch keine Genehmigung bei der Stadt vor, und dieser Zustand kann augenscheinlich noch etwas andauern.

Nach den einschlägigen rechtlichen Vorgaben müsste eine Stadt von der Größe Kleves eigentlich über eine ständig besetzte Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften verfügen. Hiervon kann die Bezirksregierung jedoch Ausnahmen zulassen, wenn Brandschutz und Hilfeleistungen in der Kommune gewährleistet sind, beispielsweise durch eine entsprechend aufgestellte Freiwillige Feuerwehr.

Für Kleve wurde in der Vergangenheit eine solche Ausnahme erteilt. Ob danach eine weitere Ausnahmegenehmigung überhaupt beantragt oder erteilt wurde konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Aber selbst diese wäre dann bereits Mitte 2015 ausgelaufen, da die Gültigkeit sich auf Basis der Brandschutzbedarfsplänen ergibt und sich regelmäßig an deren Laufzeit orientiert. Und wie schon gesagt sind Brandschutzbedarfspläne in einem Turnus von maximal 5 Jahren fortzuschreiben.

Erst auf Basis einer erteilten Genehmigung kann dann eine Ausnahme von der Einrichtung einer hauptamtlichen Feuerwache überhaupt beantragt werden. Würde bestenfalls eine solche bis zum Jahresende vorliegen, so wäre dies im günstigsten Fall aber schon mit mindestens 5 Jahren Verspätung und damit einem „nicht genehmigten Zustand“ verbunden. Es ist weder nachvollziehbar noch vertretbar, dass sich dieses Prozedere entgegen der rechtlichen Zeitvorgaben und vor allem auch zum Unmut der Feuerwehr hinzieht. Obwohl u.a. im Rat regelmäßig nachgehakt und gedrängt wurde. Hierfür trägt ohne Zweifel die Verwaltungsführung der Stadt die Verantwortung. Insbesondere die Bürgermeisterin, in deren Verantwortungsressort die Feuerwehr unmittelbar liegt. Die Brandschutzbedarfspläne treffen auch Vorgaben für die Ausstattung der Wehren. Aber auch hier bleibt letztlich festzustellen, dass selbst die Planungen des nunmehr eigentlich schon „überholten“ 10 Jahre alten Brandschutzbedarfsplanes in Teilen bis heute noch nicht umgesetzt wurden bzw. teils mehrere Jahre hinterher hinken. Beispielsweise die Verbesserung der Raumsituationen in Griethausen oder Materborn.

Kennzeichnend ist insofern auch, dass der Rat gebeten wurde, im Etat 2020 wegen eines noch nicht vorliegenden (fortgeschriebenen) Brandschutzbedarfsplanes gesperrte Mittel im Umfang von 1,4 Mio. € für die Anschaffung von 5 Einsatzfahrzeugen freizugeben, im Vorgriff auf die zukünftige Verabschiedung des dann neuen Brandschutzbedarfsplanes. Die Fahrzeuge waren bereits in der Prioritätenliste zum Brandschutzbedarfsplan 2010 enthalten und sollten eigentlich danach in 2017 angeschafft werden. Zwischenzeitlich entsprechen die ursprünglich vorgesehennFahrzeuge aber nicht mehr dem angestrebten Standard und daher sollten andere Fahrzeuge auf Vorschlag der Feuerwehr angeschafft und ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung der Fahrzeuge kann zwar nunmehr angegangen werden, aber mit der Auslieferung wird erst im kommenden Jahr zu rechnen sein. Eine weitere, ebenfalls nicht vertretbare Folge der unerklärlichen Verzögerung. Viele Feuerwehrkameraden/-innen sind wohl der Vertröstungen überdrüssig und fühlen sich nicht mehr ernstgenommen.

Ähnliche Verzögerungen sind im Übrigen bei vielen Projekten, Planungen und Konzeptumsetzungen in anderen Bereichen bei der Stadt Kleve festzustellen. Erkennbar und belegt beispielsweise alleine dadurch, dass dem Rat im Mai eine Drucksache zur Übertragung von Haushaltsmitteln des Jahres 2019 nach 2020 vorgelegt wurde. Ermächtigungen in einem Umfang von über 12 Mio. €, insbesondere für Inventarbeschaffungen und Baumaßnahmen wurden übertragen. Waren die Planungen hier zu ambitioniert oder die Umsetzungen zu zögerlich?

Der Unmut in Reihen der freiwilligen Feuerwehr ist also insoweit verständlich und nachvollziehbar Hinzu kommen noch unbefriedigende Situationen beispielsweise in der Feuerwache Kleve. Fehlende Schwarz-Weiß-Trennung, schlechter Zustand der Sanitäranlagen, teilweise Undichtigkeiten, um nur einiges zu nennen. Auch besteht Optimierungsbedarf im Bereich der Persönlichen Sicherheitsausstattung. Für völliges Unverständnis auf Seiten der Feuerwehr sorgte zuletzt die Äußerung der Stadt, dass der Unmut in der Verwaltung nicht bekannt sei, gleiches im Hinblick auf Mängel bei einigen Ausstattungen. Von Seiten der Feuerwehr wurde signalisiert, dass dem definitiv nicht so sei. Man habe dies des Öfteren im Rahmen von Besprechungen auch mit der Bürgermeisterin nachdrücklich thematisiert. Der Umgang mit der Freiwilligen Feuerwehr Kleve gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Es handelt sich ja schließlich um eine verpflichtende Einrichtung. Die Stadt sollte daher alles unternehmen, den Einsatzkräften notwendige und angemessene Rahmenbedingungen zu bieten. Die Dinge aktiv und schnellstmöglich anzugehen. Dies wäre auch der Motivation zuträglich und damit einer möglichen Gewinnung weiterer Freiwilliger dienlich. Und dies liegt ohne Zweifel im Interesse Aller.

Übrigens: die Mitglieder der Feuerwehr sind zwar freiwillig und ehrenamtlich tätig, allerdings ausdrücklich im Dienst der Kommune. Und zudem gehen mit dem Eintritt in die freiwillige Feuerwehr auch konkrete Verpflichtungen einher. Beispielsweise zur Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen. Und hier wären konkrete Überlegungen angezeigt, wie dies unterstützend zusätzlich gewürdigt werden kann. Parallell zu den selbstverständlich herzustellenden genannten Rahmenbedingungen. Es gibt einiges zu tun.