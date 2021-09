Die Fridays for Future Organisation in Kleve lädt gemeinsam mit den Kirchen des Umlands zum ersten Fahrradgottesdienst ein. Der Gottesdienst startet am Sonntag, dem 12.09. um 14 Uhr, auf der Wiese gegenüber dem Königsgarten am Kermisdahl und endet gegen 16 Uhr auf der Wasserburg Rindern, wo es ein gemütliches ausklingen samt Buffet geben wird.

Der Fahrradgottesdienst ist eine gemeinsame Veranstaltung der Kirchen und Fridays for Future aus Kleve. Gemeinsam möchte man auf das Thema der diesjährigen Schöpfungszeit aufmerksam machen. Der ökumenische Gottesdienst behandelt dieses Jahr das Thema Wasser und wird mit mehreren Stationen die Veranstaltung prägen. Die Tour wird über Kellens Naturpark, die Briener Schleuse, dem Rhein Ableger Schenkenschanz zur Wasserburg Rindern erfolgen und mit Fürbitten, Gebeten und Appellen sich an die Menschen richten.

Parallel zur Veranstaltung möchte Fridays for Future am selben Tag zu einer Aktion aufrufen, welche sich in die Schöpfungszeit einreiht. Die Bewegung möchte dazu aufrufen, dass jede und jeder mit einem eigenen Garten einen Baum bei sich zu Hause pflanzt. Man möchte so auch nochmal verdeutlichen, dass selbst eine kleine Handlung viel bewirken kann, wenn diese von vielen mitgetragen und durchgeführt wird. Die Idee zu diesem Aufruf entstand im gemeinsamen Gespräch mit der Familie Emmerich-Flader aus Pfalzdorf, welche selber mehrere Bäume im heimischen Garten gepflanzt hat und dieses Engagement in weitere Gärten und Orte tragen möchten. Die Baumpflanzaktion soll eine freiwillige Verpflichtung für mehr Klimaschutz im heimischen Garten darstellen.

Der Gottesdienst unterliegt nicht der Pflicht zur Einhaltung der 3G Regel, es wird jedoch darum gebeten eine Maske mitzubringen und diese während der einzelnen Stationen zu tragen, insbesondere um ältere Teilnehmende zu schützen. Die Veranstaltung wird während ihrer gesamten Dauer unter freien Himmel stattfinden. Eine Anmeldung im Vorfeld wird nicht benötigt. Für weitere Informationen zur Veranstaltung können sich Interessierte an kleve@fridaysforfuture.de wenden oder zu den wöchentlichen Plenumssitzungen im Fridays for Future Büro auf der Van den Bergh Straße 6b unter o.g. Emailadresse anmelden, welche jeden Dienstag um 20 Uhr stattfinden.