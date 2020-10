Fridays for Future Büro Kleve vorerst geschlossen

Gut einen Monat nach der Eröffnung des Fridays for Future Büros teilt die Klever Klimabewegung in einer Pressemitteilung mit, dass das Büro kurzzeitig aufgung con Corona schließt.

Die Fridays for Future Bewegung informiert über die vorläufige Schließung des erst kürzlich

eröffneten Büros in Kleve. Hintergrund der Schließung sind die stark steigenden Infektionszahlen

im Kreis Kleve und die damit einhergehende Verantwortung, in welcher sich die Bewegung sieht.

Durch die Maßnahme will man den stark steigenden Infektionszahlen entgegenwirken und die

Bevölkerung zu mehr Sensibilität im Umgang mit dem Virus aufrufen. Vorstandssitzungen sowie

die offenen Treffen, welche jeden Dienstag stattfanden, werden vorerst nur noch Digital stattfinden.

Eine geplante Aktion für den 13.11 wird voraussichtlich verschoben. Der Vorstand der Bewegung

appelliert an die Notwendigkeit, dass die Krise nur gemeinsam überwunden werden kann. Für

weitere Informationen steht die Bewegung unter kleve@fridaysforfuture.de zur Verfügung.