Einfach mal raus aus dem Berufsalltag und gemeinsam Spaß haben, das war das Ziel der Kletteraktion. Dazu haben die Verantwortlichen des Fachdienstes „Offene Ganztagsschule“ des Caritasverbandes Kleve ihre Auszubildenden, Freiwilligendienstler (Bufdis und FSJler) sowie Praktikanten eingeladen, die derzeit in diesem Arbeitsbereich tätig sind. In der Kletterhalle „Grip Klimcentrum“ in Nimwegen ging es nach einer kurzen Einweisung für die Teilnehmer in die erste Etage. Dort standen unzählige Routen mit unter-schiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Auswahl. Als Absicherung diente ein Klettergurt, der an einer vollautomatischen Sicherung in Deckenhöhe befestigt war. Dies war auch absolut erforderlich, da mit steigenden Anforderungen und nicht zuletzt beim Herablassen die Kräfte schwinden.

Umso mutiger und selbstbewusster die Berufsanfänger in ihrem neuen Arbeitsbereich im Verlauf des (Schul-) Jahres wurden, umso mehr spiegelte sich dieses Verhalten auch beim Klettern wider. Am Anfang war bei der Gruppe bereits nach der halben Strecke Schluss. Nach etwa einer Stunde Klettern schafften jedoch alle Teil-nehmer mindestens eine Route bis zum Ziel. Ein absolutes Erlebnis für alle Anwesenden, das für jede Menge Spaß sorgte und die Gemeinschaft nochmals stärkte. Bei Lasagne und anregenden Gesprächen klang der spannende Kletternachmittag aus.

Auch für das Schuljahr 2020/2021 stellt der Caritasverband Kleve e.V. BFD- und FSJ-Plätze zur Verfügung. Interessierte können ab sofort Kontakt zum Fachdienstleiter des Offenen Ganztags, Detmar Pommering, unter d.pommering@caritas-kleve.de aufnehmen.