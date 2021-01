Die Stolpersteinaktion zum Gedenken an den Holocaust zieht auch in Kleve immer größere Kreise. Seit Jahren verlegt der deutsche Künstler Gunter Demnig in der Stadt die gold-bronzenen Würfel.

Die eingravierten Namen, Lebens- und Sterbedaten der jüdischen Mitbürger sollen dazu mahnen, dass so etwas wie der Holocaust nie wieder passieren darf. Viele dieser kleinen Gedenkstätten haben sich im Laufe der Zeit farblich ihrer Umgebung angepasst , sind angelaufen, verschmutzt und damit schwer zu finden.

Gute Gespräche mit interessierten Passanten

Sie werden aber regelmäßig vom Verein Bath Mifgash und Freiwilligen gesäubert. In diesem Jahr übernahmen die Schüler der Gesamtschule am Forstgarten aus dem Deutsch-Projektkurs „Kinder im Krieg“ im Jahrgang neun die Reinigung der kleinen Gedenktäfelchen.

Trotz kalten Wetters haben sich die Schüler darangemacht mit Muskelkraft und Geduld in der ganzen Stadt insgesamt 85 Steine zu polieren. Strahlende Stolpersteine ziehen nun mehr Aufmerksamkeit auf sich und auch die Aktion selbst blieb nicht unbemerkt. Es entwickelten sich gute Gespräche mit interessierten Passanten. Außerdem lernten die Schüler so viele Klever Opfer des Nationalsozialismus kennen.