Sie haben die Diagnose Brustkrebs erhalten, haben eventuell schon Behandlungen durchgestanden oder stehen noch am Anfang? Wenn Sie Austausch mit ebenfalls betroffenen Frauen wünschen, wäre die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe das Richtige für Sie.

Zu diesem Thema gibt es zwei Selbsthilfegruppen im Kreis Kleve. Eine Gruppe in Kleve, die andere hat sich Ende 2019 in Geldern gegründet. Frau Arendt leitet die Gruppe in Geldern und wünscht sich, noch mehr betroffene Frauen erreichen zu können und mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Zurzeit besteht die Gruppe aus zwölf Frauen, die sich bis März 2020 einmal im Monat getroffen haben. Corona-bedingt war dann nur noch ein Austausch per Messenger oder Telefon möglich. Nun sollen die Gruppentreffen wieder beginnen.

Wenn Sie betroffen sind und sich einer Gruppe anschließen möchte, in der Menschen zusammenkommen, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, melden Sie sich gern bei Carolyn Kempers vom Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve oder direkt bei der Ansprechperson für die Gruppe in Geldern, Frau Arendt.

Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve: 02821 78 00 12 oder selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org

Regine Arendt: 02831 97 49 868 oder bkshg-geldern@gmx.de