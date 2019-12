Im Zuge der Deichsanierung innerhalb der Ortslage Griethausens wurden in den Jahren 2008/2009 im nördlichen Randbereich des Dorfes Bodeneingriffe durchgeführt, bei der große Teile der mittelalterlich/frühneuzeitlichen Zollburg von Griethausen archäologisch dokumentiert werden konnten. Ein in Zusammenhang mit der Verlegung des Rheinzolls von Nijmegen nach Griethausen erwähntes tolhuys (Zollhaus) ist wohl mit einer 1373 erstmalig erwähnten borgh und dem 1389 genannten hues end torn identisch.

Seit längerer Zeit plante der Heimatverein Griethausen mit einer Infotafel auf diese Ausgrabung hinzuweisen. Mit einer Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen und Unterstützung von ARDIKA (archäologische Dienstleistungen) konnte nun dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden.