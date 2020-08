Kleve. Das ehrenamtliche Team des Kinder-Secondhandladens „Flic-Flac“ in Kleve sucht dringend tatkräftige Unterstützung:

Im Kinder-Secondhandladen „Flic-Flac“ des SkF e.V. in der Hagschen Straße 59 in Kleve, verkaufen 20 Frauen ehrenamtlich Second-Hand-Kinderbekleidung und Kinderzubehör, wie zum Beispiel Spielsachen, Kinderwagen, Kinderbettchen, Autositze.

Alle Hände voll zu tun

Jetzt haben sie alle Hände voll zu tun und benötigen dringend weitere Ehrenamtliche für ihr Team, denn einige der zum Teil schon seit vielen Jahren hier tätigen Frauen können momentan wegen der Corona-Pandemie nicht im Laden mithelfen. Gleichzeitig ist der Bedarf in den Familien besonders groß, da vor allem viele Eltern von kleinen Kindern ihre Verdienstmöglichkeiten in beispielsweise Gastronomie und Freizeiteinrichtungen zurzeit nicht haben.

Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat, meldet sich bitte bei der Verwaltung des SkF in Kleve unter Tel.: 02821-751310 während der Geschäftszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

Darüber hinaus bittet das Team des Flic-Flac zu spenden. Insbesondere gut erhaltene Kinderwagen, Bettchen und Kinderhochstühle werden benötigt. Tel.: 0152-04121090 während der Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, 9.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr.