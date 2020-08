Materborn. Der BSV 1924 Materborn e.V. kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt das Schützenfest im Jahr 2020 feiern. Alle Großveranstaltungen sind derzeit verboten. Gedankt sei dem amtierenden König Dennis Lange, der mit seinem Throngefolge ein weiteres Jahr im Amt bleibt. Dem Vorstand ist es dennoch wichtig, dass die Kranzniederlegung durchgeführt wird.

So hat man sich in der kleinen Gemeinschaft versammelt, um den Menschen zu gedenken: Den Toten beider Weltkriege und denen, die im letztem Schützenjahr verstorben sind. Im Gedenken an die verstorbenen Menschen beider Weltkriege, alle Verstorbenen der Corona-Pandemie. Für Materborn im Gedenken an Bürger Heinz-Ockers.

Insbesondere der Verstorbenen des letzten Schützenjahres 2019/2020 bis zum heutigen Tag. "Von uns gegangen sind unsere Ehrenmitglieder Willi Kalenberg, Heinz Theo Zevens, Norbert Michels, Erich Gietmann und unser Fahnenoffizier Karl Heinz Hintz." Bei der Niederlegung des Kranzes wurde das Lied "Der gute Kamerad", gedichtet 1809 von Ludwig Uhland und vertont von Friederich Silcher im Jahr 1825, gespielt. Als Lied ist es besser bekannt unter der Anfangszeile der ersten Strophe: "Ich hatt’ einen Kameraden..." Das Kameradenlied wurde vom Schützenmitglied Rolf-Heinrich Cattelaens auf der Trompete während der Kranzniederlegung gespielt.

Am Vereinslokal Ratskrug Materborn wurde als Zeichen die Schützenbeflaggung gehisst, damit jeder in Materborn daran erinnert wird, dass jetzt eigentlich Schützenfest gewesen wäre.

Der Verein dankt allen, die an der Kranzniederlegung teilgenommen haben und wünscht, dass im Jahr 2021 wieder gefeiert werden kann. Schützenmitglied Rolf-Heinrich Cattelaens spielte auf der Trompete.