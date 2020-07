Kleve-Materborn. Die Corona-Pandemie in diesem Jahr machte auch vor den Organisatoren des Ferienlagers Fürstenberg keinen halt. Vor einigen Wochen mussten die Verantwortlichen das Lager, dass in dieser und der kommenden Woche in der Nähe von Donaueschingen stattgefunden hätte, absagen. Schnell gab es jedoch einen alternativen Plan für einige Tage Ferienlager in Materborn. Am Donnerstag startete das Alternativprogramm für Kinder und Betreuer am Materborner Pfarrheim. So werden in den nächsten Tagen T-Shirts bemalt und verschiedene Spiele gespielt.