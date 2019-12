Gaby Hildebrandt hat ein großes Herz für die Armen in unserer Stadt. Bereits zum zum fünften hat die 63-Jährige in der Vorweihnachtszeit eine private Hilfsaktion gestartet: Die gelernte Friseurin schneidet in ihrer Freizeit bedürftigen Familien mit Kindern kostenlos die Haare. Bis nächsten Montag ist der Terminkalender noch prall gefüllt. 26 Kindern und 20 Erwachsenen wird sie bis dahin eine neue Frisur verpasst haben. "Einige Hartz IV Empfänger sprechen mich auch während des Jahres an, ob ich ihnen nicht mal die Haare schneiden kann. Das mache ich natürlich gerne", so die Kleverin. Oder da war der arme Rentner, der sie am EOC angesprochen hat: "Er hat mir nachher eine Rose geschenkt."

Gaby Hildebrandt kennt die Armut in Kleve. Was bewegt sie, anderen Menschen zu helfen? "Ich mache das gerne, ich helfe gerne und erfahre große Dankbarkeit. Es ist ja auch nur eine kleine Hilfsaktion, die zeigt: Jeder Einzelne kann etwas bewirken." Klaus Schürmanns Hier schneidet Gaby Hildebrandt gerade einem Kind die Haare: "Das macht auch Spaß".