Corona macht erfinderisch und auch die Kinder und Jugendlichen des BSV 1952 Kellen möchten nicht auf Gemeinsamkeiten verzichten. Da aber nicht alle zusammen kommen können, überlegten die Jugendleiterinnen Alexa Klunder und Petra van Hoof eine kreative Lösung.

Sie erstellten Bastelvorlagen und besorgten Materialien, die sie den Kindern vor die Tür stellten. Diese waren nun aufgefordert mit ihren Eltern gemeinsam für eine Herzensangelegenheit zu basteln. Die Bastelaktionen konnten digital aufgenommen und innerhalb der Jugendabteilung ausgetauscht werden. So war man zwar auf Abstand, aber doch gemeinsam. Die Kinder hatten großen Spaß an der Aktion, vor allen Dingen, da sie wussten, wofür sie dies taten: Die gebastelten Kunstwerke wurden an die 80 Bewohner des neuen Kellener Betreuungszentrum Clever Stolz überreicht.

Mit der nun erfolgten Übergabe an die Beschäftigungstherapeutin Frau Lamers brachten die Kinder ein Licht der Wärme und einen Stern der Hoffnung versehen mit einem Weihnachtsgruß an die Seniorinnen und Senioren.