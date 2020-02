Da bebte die Mehrzweckhalle Materborn, als viele kleine Prinzessinen, Marienkäfer, Cowboys und Einhörner am Sonntagnachmittag den vollen Saal und die Bühne enterten. Durch das Programm führten die beiden zauberhaften Moderatorinnen Lari und Stefanie. Neu in diesem Jahr war, dass unter den kleinen Gästen ein Familli Prinzenpaar gesucht wurde. Wunderschöne Kostüme hingen schon bereit. Zauberer Helmut Appenzeller ließ die Kinder bei seinen Kunststücken staunen und holte kleine Assistenten zum Mitmachen auf die Bühne. Die Flummies der Flying Familli zeigten, dass auch schon die Kleinsten ganz grosse Tänzerinnen sein können. Auch die Wölkchen begeisterten zuerst mit ihrem Gardetanz und im Laufe des Nachmittags mit ihrem Showtanz „Eine Reise zum Mond“. Da der finanzielle Überschuss der Veranstaltung in diesem Jahr an den Kindergarten Lebensfluss in Kleve geht, führten die Kinder mit ihren Erzieherinnen einen tollen Pinguin-Tanz vor. Dann hielt das neue Kinderprinzenpaar Einzug in die Halle zusammen mit den Flying Chickpeas als Elferrat. Als erste Aufgabe mussten sie natürlich fleissig Orden verteilen, unter anderem an ihre Eltern und Bürgermeisterin Sonja Northing. Jung und Alt machten begeistert mit, als zuerst Jil Averbrock und später zweimal Melissa Koenen die Kinder auf die Bühne holten, um mit ihnen zusammen zu singen und zu tanzen. Natürlich durfte auch ein Polonaise nicht fehlen. Dabei wurde auch das Kinderlied des Klever Prinzen eingeübt, um es später gemeinsam mit ihm zu singen. Zum Staunen brachten die Solotänzerinnen der Flying Familli das Publikum mit ihrem akrobatischen Tanz-Medley, bei dem sie mit akrobatischer Leichtigkeit durch die Luft wirbelten. Als Finale zog der Klever Prinz Marc, der Steuernde, mit großem Gefolge unterstützt von seinen Kindern in den Saal ein und eroberte die Herzen der bunt kostümierten kleine Jecken im Sturm mit seinem Programm, bei dem er sich unter sein närrisches Volk mischte.