Kleve: Fridays for future-Plakataktion vor dem Rathaus

Ein Jahr nach dem ausrufen des Klimanotstandes in Kleve bat die „Fridays for future“-Bewegung zum Rapport. Mit dem Klimaschutzmanager Herrn Christian Bomblat der Stadtverwaltung, der Bürgermeisterin Frau Northing und den Kandidat*Innen für das Bürgermeister-Amt wurden Interviews zum Thema Klimanotstand und wie es weitergehen soll geführt. Live auf Instagram gestreamt und wird auf noch auf den Fridays for Future Kleve YouTube-Kanal hochgeladen.

Plakate wurden auf dem Rasen vor der Stadtverwaltung ausgelegt. Plakate zur Coronazeit ersetzten die Menschen.

FFF Jannik Berbalk zum Flughafen Weeze: "Wir sollten das Fass ohne Boden nicht weiter mit Geld befüllen!“ Mehr dazu: hier klicken

Kontakt zur Gruppe finden alle Interessierten unter der E-Mail-Adresse kleve@fridaysforfuture.de

oder in der WhatsApp – Gruppe, die man unter fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet.