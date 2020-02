Kleve. Am Samstag Abend starteten auch die Klever Schwanenfunker in ihren Sitzungskarneval. Unter dem Motto "Man mott ok gönne könne" feuerten die Funker ein Sitzungsprogramm der Extraklasse ab. Natürlich durfte dabei auch nicht Kleves Prinz Marc "der Steuernde" fehlen. Er feierte sein Heimspiel auf der Funkerbühne.