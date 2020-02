Nächste Demonstration von Fridays for Future Kleve am 14. Februar

Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve plant am Freitag, dem 14. Februar, eine Demonstration. Diese soll, wie die ersten Demonstrationen der Gruppe, am Ehrenmal auf der Wiese gegenüber des Freiherr vom Stein Gymnasiums starten. Sie beginnt um 12 Uhr.

Die Demo-Route der Gruppe, die Teil der bereits seit über einem Jahr bestehenden internationalen Fridays for Future – Bewegung ist, geht durch die Stadt und wird an der Geschäftsstelle der Aktivisten in der Van den Bergh Straße 6b enden. Auf einer vorher stattfindenden Vollversammlung der Bewegung am 8. Februar um 14 Uhr in dieser Geschäftsstelle wird über diese Demonstration detaillierter gesprochen. Zudem werden Entscheidungen über die Zukunft der Bewegung getroffen und zukünftige Aktionen wie die öffentliche Einweihung der Geschäftsstelle geplant.

Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve ist sonst durch verschiedene Demonstrationen, während und nach der Schulzeit, und verschiedenen politischen Anträgen, zum Beispiel dem Antrag zum Klimanotstand in Kleve bekannt. Kontakt zur Gruppe finden alle Interessierten unter der Email-Adresse kleve@fridaysforfuture.de oder in der WhatsApp – Gruppe, die man unter fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet. Zudem lädt die Gruppe zum regelmäßigen persönlichen Austausch jeden Dienstag um 17 Uhr in die Geschäftstelle in der Van der Bergh Straße 6b ein.