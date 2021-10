Der Schleusen Verein Brienen e.V. (SVB) gibt in diesem Jahr erstmals einen Kalender heraus. Die Motive der Blätter beziehen sich auf den alten Klever Hafen, den Spoykanal sowie die Briener Schleuse.

Als Vorlagen hat der Verein überwiegend historische schwarzweiße Ansichtskarten und Fotos verwendet, die aus Privatarchiven stammen oder dem SVB von Bürgerinnen und Bürgern mit allen Rechten zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt worden sind. Diese digitalisierten Fotos hat der SVB restauriert und auf der Basis von alten farbigen Ansichts-karten nachkoloriert. Das Gros dieser Aufnahmen ist sicherlich den meisten Bürgern unbe-kannt, einige dieser Fotos sind in dieser Form sogar erstmals zu sehen.

Der Kalender hat eine Größe von DIN A4 und ist vierfarbig. Er hat ein mit Klarsichtfolie geschütztes Deckblatt sowie die zwölf Kalenderblätter. Die weiße Spiralbindung hat mittig einen Aufhänger.

Interessenten können den Kalender zum Preis von zehn Euro erwerben. Dieser wird ab dem 20. Oktober 2021 exklusiv durch unseren Sponsor, die seit 1925 in Kleve ansässige Buch-handlung Hintzen, Hagsche Straße 46 in Kleve, Tel. 02821/26655, vertrieben. Als kostenlose Zugabe gibt es zu jedem Kalender den SVB-Autoaufkleber „Hände weg von der Schleuse“.

Die Mitglieder des SVB erhalten ihr Exemplar kostenfrei.