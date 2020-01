Kleve. Das war ein Seniorenkarneval nach Maß, den das Klever Rosenmontags-Komitee e.V. am heutigen Sonntag den fast 400 Seniorinnen und Senioren in der Materborner Mehrzweckhalle servierte. Bis auf den letzten Platz war der Gürzenich von Materborn besetzt als die Standarten der KRK-Vereine Einzug hielten. Schon früh sorgten "Die Zwei lustigen Drei vom Niederrhein" für die perfekte Stimmung im Narrenbau. Es wurde geschunkelt, gesungen und gelacht. Auch die Tänze der Germania Rainbows sowie der Showtanz der Fidelinchen der KG Fidelitas Materborn sorgten für Allerlei staunen bei den Besuchern. Für Angriffe auf die Lachmuskeln sorgten die "alten Hasen" Jüppi Faaßen und Pogge Wim (Wim Lievertz) in der Bütt. Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feierten die Bänkelsänger der Klever Schildbürger. Natürlich durfte auch nicht der Besuch des Klever Prinzen Marc "der Steuernde" samt Gefolge fehlen. Mit seinem Programm begeisterte er das Narrenvolk. Den gesanglichen Abschluss setzte der Quakerchor mit zahlreichen Heimatliedern.