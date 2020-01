85 Sternsinger in Materborn und Reichswalde haben am Samstag (04. Januar 2020) den Segen Gottes für das neue Jahr in die Häuser der Gemeinde gebracht und dabei rund8.500 Euro für Straßen- und Waisenkinder in La Paz/Bolivien ersungen.

Pastoralreferentin Claudia Fischer ist stolz auf die Truppe und denweiteren 30 Helferinnen und Helfern, die die Kinder begleitet haben und für leckere Pommes gesorgt haben. Die Sternsinger sind so reichlich beschenkt worden, dass sie einen Teil ihrer Süßigkeiten für ein Kinderheim

in Polen und für die Klever Tafel weitergeben wollen.