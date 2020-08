Vereine und Ehrenamt: Bürger*innen-Expert*innen-Gespräch mit Bürgermeisterkandidat Rolf Janßen

Vereine und Ehrenamt sind für das Klever Stadtleben von unschätzbarer Bedeutung. In seinem

vierten Bürger*innen-Expert*innen-Gespräch am Samstag, den 15. August, um 11 Uhr nimmt

Bürgermeisterkandidat Rolf Janßen diese wichtige Säule der Gesellschaft in den Fokus. Auf dem

Pastor-Leinung-Platz (zwischen Rathaus und Kavarinerstraße) spricht Janßen mit Rainer Hoymann

vom Klevischen Verein, Jürgen Buil von der Freiwilligen Feuerwehr sowie Vertretern von Verein Haus

Mifgash, Freundeskreis der Klever Museen und des 1. FC Kleve. Im Austausch mit ihnen möchte der

von Bündnis 90/Die Grünen unterstützte parteilose Kandidat erfahren, wie die städtischen

Rahmenbedingungen das Vereinsleben positiv begleiten können und welche Erwartungen man für

die Zukunft hat.

Die bekannten coronabedingten Abstands- und Hygieneregelungen sind einzuhalten. Besucher

werden gebeten, Schutzmasken mitzubringen und sich in die bereit gelegten Listen einzutragen.