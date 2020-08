Kleve. Kürzlich waren einige Sportler des Clever Ruder Club e.V. (CRC) zur Abwechslung auch mal an Land aktiv. Nachdem einige bereits beim Stadtradeln sehr aktiv in die Pedale getreten sind, hat der Club eine Familienradtour organisiert.

Die rund 20 Teilnehmer starteten am Bootshaus in Brienen an der schönen alten Schleuse und dann ging es über den Deich weiter nach Griethausen, über Kellen, Warbeyen und Huisberden bis nach Till. Hier folgte die erste Pause mit einer Besichtigung des Landwirtschaftlichen Betriebs der Familie Heisterkamp. Dieser wird schon seit mehreren Generationen von der Familie geführt. Heutzutage leben dort ca. 300 Milchkühe und ebenso viele Jungtiere. Fast jeden Tag wird hier ein Kälbchen geboren. Sehr beeindruckend ist von allen Dingen das Melkkarussel. Hier können ca. 150 Kühe pro Stunde gemolken werden. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in den Alltag.

Anschließend ging die Tour über Hasselt und Qualburg auf die neue Europa-Radbahn bis zum Forstgarten. Nach einer kurzen Verschnaufpause startete die letzte Etappe nach Rindern, um von dort aus weiter nach Düffelward auf den Deich zu fahren und wieder zum Bootshaus zurück zu gelangen. Dort wurde die 30 Kilometer lange Route mit reichlich Kaffee und Kuchen beendet. So schön kann Vereinsleben sein. Gerudert wird beim Verein natürlich auch noch reichlich. Wer das ausprobieren möchte, kommt gerne mit Voranmeldung zum kostenlosen Schnupper-Rudern: Dienstag 17.30 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Rudern ist ein Sport für die ganze Familie und jedes Alter. Kontaktdaten auf der Homepage www.clever-rc.de.