Gestern war ich ja zu Besuch im Herzenswunsch-Appartement In Kalkar bei Bianca van Hardeveld (s. Teil 1). Der Anlaufstelle für ehrenamtliche Kinder- und Jugendtrauerarbeit am Niederrhein. Weil ich endlich das neue Domizil kennenlernen wollte. Was soll ich sagen, ich war total begeistert von der liebevollen Einrichtung dieses Ortes! Und natürlich musste ich einfach sofort zum Handy greifen und meine Eindrücke in Bildern festhalten. Währenddessen ich Bianca mit zahlreichen Fragen löcherte. Über den Ablauf einer Trauergruppenstunde. Über den tollen Zusammenhalt der Kinder und Jugendlichen dort. Und über die zusätzlichen Angebote wie verschiedene Workshops und Freizeiten.

Herzenswunsch und ich

Einmal im Monat samstags findet erst die Kinder- und dann die Jugendtrauergruppe statt. Jeweils 2 Stunden, wobei sich eine halbe Stunde für gemeinsames Essen beider Gruppen überschneidet. Wow, denke ich, und wer bereitet das Essen zu? Wer kauft ein? Im Moment tatsächlich die Trauerbegleiterinnen samt Anhang, klärt mich Bianca auf. Und ich erfahre, dass es ein großer Wunsch von ihr ist, ja, vielleicht sogar ein kleiner Herzenswunsch, dass sie dort Unterstützung bekommen. "Es gibt doch recht viele Menschen, die sich gerne engagieren", so van Hardeveld. "Aber die meisten denken, bei der Bewältigung der Trauer können sie nicht mithelfen. Weil sie nicht ausgebildet sind. Oder weil ihnen dieser spezielle Aspekt der Unterstützung einfach nicht liegt." Doch, können sie. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bianca und ihr Team zu unterstützen. "Erzähle du doch mal in einem Bericht, was du für Herzenswunsch machst", lacht sie mich an.

Denn genau das ist meine Art und Weise, den Verein zu unterstützen. In 2014 bin ich zum ersten Mal über die Herzenswunschgruppe bei Facebook darauf aufmerksam geworden. Nach dem ersten Sommerfest hatte mich das Herzenswunsch-Virus voll erwischt! Die Begeisterung, mit der die Vereinsmitglieder für ihr Anliegen, damals vorrangig die Erfüllung von Herzenswünschen totkranker Menschen und deren Angehörigen, brannten. Die Herzlichkeit, mit der Neulinge in den Kreis der Herzenswunschfamilie aufgenommen wurden. Die Kreativität, die für einen Song oder ein Video für den guten Zweck entwickelt wurde. Klar gab es auch manchmal die Momente, wo Dinge einfach ausdiskutiert werden mussten. Aber wo gibt's das nicht ;-) Ich habe ziemlich schnell für mich klar gekriegt, dass es für mich ganz wunderbar ist, Herzenswunsch mit meiner Kreativität und einer weiteren Leidenschaft von mir, dem Schreiben, zu unterstützen. Und freue mich jedes Mal, wenn jemand sagt, schreib doch mal darüber :-)

Wir suchen dich!



Und so ist unsere Hoffnung jetzt - irgendwo da draußen gibt es dich. Und dich und dich. Mit genau deiner Leidenschaft, deinem Hobby möchtest du auch etwas Gutes tun! Klingt doch gut, oder?

Ganz dringend gesucht für Herzenswunsch Niederrhein: jemand, der gerne für die Kids und Jugendlichen kocht. Einmal im Monat, samstags. Selbstverständlich wird keine Sterneküche erwartet, sondern das, was KiJus gerne futtern. Pommes mit Hähnchennuggets. Spaghetti Bolognese. Hamburger & Co. Denn ein gemeinsames Essen ist so wichtig für alle. Und leider gibt es zu Hause zeitlich nicht immer die Möglichkeit dazu. Ganz wichtig ist nur, man sollte sich auf dich verlassen können.

Ebenso wichtig liebe Menschen, die mal einen Kuchen backen für die Theaterprobe, oder die einen Fahrdienst übernehmen, damit ein Kind zum Trommelworkshop kommen kann. Paula ist so ein toller Mensch, der mit anpackt und der es viel Spaß macht, erfahre ich im Gespräch.

Auch Orgatalente werden noch gesucht. Für die Mithilfe beim Theaterworkshop, z.B. bei den Aufführungen, die nach Corona geplant werden wollen.

Na, wer fühlt sich jetzt angesprochen, in einer schönen Gemeinschaft mitzuwirken? Du, du und du? Traut euch und meldet Euch bei Bianca van Hardeveld, um euch zu informieren und erst einmal zu schauen, ob das was für euch ist.

An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Bürger*innen von Kalkar, die Herzenswunsch Niederrhein so toll in ihrer Mitte aufgenommen haben und buchstäblich mit Rat und Tat zur Seite stehen ♡

Handy Bianca van Hardeveld:

+49 1516 5625815