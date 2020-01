Aus der Baum: Nach dem Fest der Heiligen drei Könige am vergangenen Montag wird in vielen Haushalten der Weihnachtsbaum komplett abgeschmückt und an den Straßenrand gelegt. Viele Vereine und Organisationen haben schließlich angekündigt, am heutigen Samstag die ausgedienten Tannenbäume gegen eine kleine Spende einzusammeln.

Aber wo landen die vielen Bäume anschließend?

"Die Bäume werden geschreddert und zum Heizen genutzt", teilt Ulrike Stickeln von den Kalkarer Pfadfindern mit. Eine andere Nutzung ist in Wissel vorgesehen: "Die Tannenbäume werden beim traditionellen Osterfeuer verbrannt", weiß Susanne Biesemann vom Förderverein Grundschule Wissel, der die Abholaktion organisiert.

Die Tannenbaumaktion in der Gemeinde Kranenburg wird heute vom Ferienlager der Christlichen Jugend Kranenburg (CJK) durchgeführt: "Wir arbeiten seit einigen Jahren mit einem örtlichen Bauern zusammen, der uns für diesen Tag den Trecker zur Verfügung stellt und die Bäume anschließend entsorgt. Dafür stehen für uns keine Kosten an, da dies als Spende für die CJK gilt", erläutern die Lagerleiter Lena Rogall und Sarah Vos das Prozedere.

In der Stadt Kleve kümmern sich die Umweltbetriebe der Stadt Kleve um die Entsorgung. Für die Vereine entstehen keine Kosten. Sie müssen die Tannenbäume nur beim Wertstoffhof abliefern.

Die Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft hat übrigens alle Sammeltermine im Kreis Kleve einmal zusammengetragen und aufgelistet. Diese Übersicht findet man auf der Homepage unter www.kkagmbh.de.