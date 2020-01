Ein Wochenende lang hatten die Frauen vom Zonta Club Niederrhein anspruchsvolle Kunst für das Projekt Flüchtlingsfrauencafe verkauft. Die Benefiz Ausstellung bei Rexing lockte viele Kunstinteressierte nach Kleve. Es wurde für 11.600 Euro Kunst verkauft, wovon die 13 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler die Hälfte für das Projekt Flüchtlingsfrauencafe spendeten. So kam die stolze Summe von 5.800 Euro zusammen, die Zonta-Präsidentin Elisabeth Derksen-Hübner nun Maria Schneider-Bleß, der Organisatorin des Frauenflüchtlingscafes des Vereins Beth Ha Mifgash überreichen konnte. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen unser Engagement unterstützt haben!“ so die Präsidentin.

„Ein großer Dank an all die Künstlerinnen und Künstler, dass sie ihre großartigen Arbeiten für die Zonta Benefiz Ausstellung zur Verfügung gestellt haben!“ so die Leiterin des Zonta Organisationsteams für diese Ausstellung, Susanne Rexing.

Mit den Spendengeldern sollen Flüchtlingsfrauen juristische Unterstützung bei Asylproblemen bekommen; es sollen Fahrten zu Spezial Anwälten im Ruhrgebiet finanziert werden, und natürlich sollen die Sprachkurse weiter gefördert werden. Auch Unterstützung, die für uns zu einer selbstverständlichen Lebensgestaltung gehört, ist der ehrenamtlichen Organisatorin Maria Schneider-Bleß sehr wichtig, sei es die Finanzierung eines Yogakurses oder der Besuch eines Museums. „Dank dieser Spende ist es mir möglich, die Hilfe des Frauencafes für einige Zeit noch besser als bisher zu gewährleisten!“ freut sich Maria Schneider-Bleß. „Das Geld kommt da an, wo es wirklich gebraucht wird. Unterstützt man die Frauen, profitiert davon die ganze Familie.“ Zonta – Frauen für Frauen weltweit!

Mehr Informationen über Zonta erhalten Interessierte auf der Website www.zonta-niederrhein.de oder auf Facebook unter Zonta Club Niederrhein.