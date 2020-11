Kreishandwerkerschaft und die Kreis Klever Wirtschaftsförderung junge Leute dazu bewegen eine Ausbildung im Handwerk zu absolvieren. Dazu wurden in der vergangenen Woche Gesellen, Firmeninhaber und Auszubildende von Moderator Christoph Hendricks vor der Kamera interviewt.

Im Gespräch erklärten die Auszubildenden, warum das Handwerk keine Einbahnstraße ist, sondern zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten liefert. Dass das Handwerk auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie als krisensicher gilt und damit eine interessante Option für junge Menschen ist, weiß auch Hans-Josef Kuypers, Wirtschaftsförderer des Kreises Kleve. „Die Auftragslage ist gut. Die Handwerker waren in diesen Zeiten sehr gefragt. Die Auftragsbücher sind auch weiterhin gut gefüllt“, sagt Kuypers.

Mit unterschiedlichen Aktionen versuchen die einzelnen Innungen und die Handwerkskammer schon seit vielen Jahren auf ihre Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen.

Ergänzt werden soll dies nun durch die Aufnahmen von Kameramann Jürgen Zellmann und Moderator Christoph Hendricks die insgesamt zwölf verschiedene Auszubildende und ihre Ausbilder sowie die jeweiligen Obermeister der Innungen gefilmt und interviewt haben. Die Filme sollen noch in diesem Jahr auf der Facebook-Seite und der Homepage der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve abrufbar sein. Zudem sind Kino- und Radiobeiträge geplant.