Der Caritasverband wird künftig auf einen erfahrenen Mitarbeiter verzichten müssen: Diplom-Sozialarbeiter und Sozialtherapeut Helmut van Kempen geht zum Monatsende in den wohlverdienten Ruhestand.

Van Kempen kam 1992 zur Suchtberatung im Caritasverband Kleve. Nach elf Jahren wechselte er in die Jugendhilfe und wurde Leiter der „Ambulanten erzieherischen Hilfen“. 2008 hat der Vorstand ihn dann zum Bereichsleiter für die gesamten Angebote der ambulanten Jugendhilfe und den Jugendhilfe-Beratungsstellen berufen. Als Bereichsleiter gehörte er zum Leitungsgremium des Caritasverbandes. Zum Monatsende geht er in den wohlverdienten Ruhestand.

In einer kleinen internen Veranstaltung im Waldhaus Kleve wurde van Kempen vom Vorstand Rainer Borsch „offiziell“ verabschiedet. Wegen der Corona-Einschränkungen gab es extra für die Verabschiedung eingespielte Live-Musik als Video und zahlreiche Videobotschaften, aber auch eine Ansprache von Borsch zur Würdigung der Verdienste von Helmut van Kempen. Besonders betonte Borsch neben der hohen fachlichen Kompetenz van Kempens seinen ausgeprägt menschlichen Führungsstil. „Sie waren eine Idealbesetzung in der Bereichsleitung“. Van Kempen bedankte sich bei allen Mitarbeitenden für die immer sehr angenehme Zusammenarbeit und nahm auch einen von vielen Mitarbeitenden gestalteten Reiseführer entgegen, den er gut für die vielen Reisepläne nutzen kann.