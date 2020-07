"Hurra, endlich sind wir wieder da", freut sich Marie-Luise Klar, die nach langer Corona-Pandemie auch ihren Tanzpalast Bresserberg öffnen darf - wenn auch vorerst ohne Tanz.

Kleve. "Puppa Schmitz", wie Marie-Luise Klar auch genannt wird, gehört zu Kleve wie der Dom zu Köln. Ein jeder kennt das Klever Urgestein der Gastronomie-Szene und ist sicherlich schon einmal in der bekannten Gaststätte gewesen. Den Namen "Puppa" erhielt sie von ihrer Mutter, die sie immer mal wieder so nannte. Oben über den Dächern der Stadt betreibt die emsige Geschäftsfrau seit 1979 das Tanzlokal Bresserberg. Schon von klein auf arbeitete sie mit im Betrieb ihrer Mutter. "Das Lokal ist seit 86 Jahren in Familienhand", freut sich die Wirtin. In den Jahren wurden viele Höhen und Tiefen durchlebt. "Ich habe sie bisher aber alle überlebt. Wichtig ist immer, dass man in guten Zeiten mit bedacht lebt, um in schlechten Zeiten zu überleben", erklärt Puppa Schmitz.

Auch am Bresserberg schlug die Corona-Krise von heute auf morgen ein. "Drei Monate keine Veranstaltungen oder einen Beerdigungskaffee", resümiert die Kult-Wirtin. "Das hat schon sehr weh getan. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es langsam wieder losgeht." Bereits am vergangenen Wochenende war es mal wieder gut besucht. "Es könnte natürlich besser sein, aber mehr geht im Moment noch nicht", so Klar. Trotzdem lässt sich Marie-Luise Klar nicht aus der Ruhe bringen. Das Programm für die nächsten Wochen steht. Bald soll auch wieder samstags geöffnet werden. So gastiert am kommenden Freitag ab 20 Uhr Martin Engelien mit seiner Konzertreihe "Go Music" am Bresserberg. "Das ist ein Top-Musiker", freut sich Klar. Am 31. Juli ist DJ Mike mit seinem Programm von Abba bis Zappa, am 7. August die Band "Try Out" mit Hits von Abba bis Michael Jackson, am 14. August die Band "What Ever" mit Hits der sechziger und siebziger Jahre und am Samstag, dem 29. August die Band "Soulotion" zu Gast. In den kommenden Wochen hofft die Kult-Wirtin auf weitere Lockerungen, die auch das Tanzen wieder möglich machen.