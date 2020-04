Während der Corona-Krise sind immer mehr Fenster mit Regenbogen-Bildern geschmückt. Ein Zeichen der Soldarität. Diese Aktion richtet sich an die Kinder - es ist quasi ein Zeichen von Kinder an Kinder.

"Dies ist eine tolle Aktion, die wir auch bei uns im Kindergarten umsetzen wollten", schreibt Tanja de Haan von der Kita St. Lambertus Donsbrüggen. Da ein kleiner Regenbogen bei uns an der Eingangstüre derzeit leider nur für einige wenige zu sehen ist, ist die Idee entstanden, einen großen Regenbogen auf ein Stofftuch zu malen. Dies haben dann die Kinder, die derzeit in der Notbetreuung sind, gemeinsam mit den Erzieherinnen umgesetzt und gleichzeitig ihre Handabdrücke hinterlassen. So wollten wir allen einen Gruß hinterlassen um gemeinsam besser durch diese Zeit zu kommen. Dieses Stofftuch haben wir auf unserer Rasenfläche vor dem Kindergarten für alle Menschen gut sichtbar aufgestellt."