Kleve. Tolle Kunstwerke bei der Stiefel-Blüte: Viele fleißige, kleine Künstler haben ihren alten Gummistiefeln neues Leben eingehaucht, indem diese zuhause oder im Kindergarten liebevoll neugestaltet wurden. Ob bunt bemalt, mit Knöpfen beklebt oder mit Wolle umwickelt, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und viele kleine individuelle Kunstwerke sind entstanden. Am 12. September hatten die Kinder dann die Möglichkeit, in den teilnehmenden Geschäften in der Klever Innenstadt ihre Kunstwerke mit Blumen zu bestücken und in der Fußgängerzone auszustellen.

Man freute sich sehr, dass 31 teilnehmende Kinder für ihre tollen Ideen mit einem Preis belohnt werden konnten und hofft, dass im nächsten Jahr noch mehr Kinder und Geschäfte bei der Aktion dabei sind. Ganz besonders möchten sich die Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH auch beim Sponsor „Hagebaumarkt Swertz“ für die Bereitstellung der schönen Pflanzen bedanken! Individuelle Kunstwerke.