KLEVE. Nach langem Warten herrscht nun endlich Klarheit. Ab dem 8. September öffnet wieder eine Postfiliale an der Kapellenstraße 13. Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Kleve-Materborn wieder sichergestellt. Am 10. Juni kündigte die Deutsche Post kurzfristig die Partnerschaft mit dem Filialbetreiber bei "Wir in Materborn". "Es sei dort zu Unregelmäßigkeiten kommen", sagte die Post damals im Gespräch mit dem Klever Wochenblatt. Nun ist mit Ingo Marks ein neuer Partner gefunden worden. Er wird die Postfiliale dort in einer seiner Tobacco & more-Filialen betreiben. In der neuen Post können die Kunden beispielsweise Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen.