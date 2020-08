Kleve. Für vier neue Auszubildende beginnt nun ein spannender Weg in die berufliche Zukunft. Durch betriebliche Praxis und Schulunterricht werden die umfassenden Inhalte der Berufsausbildung vermittelt. In zweieinhalb Jahren endet die Ausbildung für die angehenden Bankkaufleute mit einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer. Für die Volksbank Kleverland ist die Ausbildung junger und engagierter Menschen eine Investition in die Zukunft: „Die Auszubildenden von heute sind unsere zukünftigen Fachkräfte. Als regionale Genossenschaftsbank ist es unser Ziel, unseren Kunden weiterhin die beste Beratung und besten Service zu bieten“, so Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kleverland. Um den neuen Auszubildenden den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern, stehen Paten bereit. „Jeder neue Auszubildende erhält einen Paten aus dem zweiten Lehrjahr. Die Paten verbringen die ersten zwei bis vier Monate gemeinsam mit den neuen Azubis und stehen ihnen als Mentoren zur Seite“, erklärt Melissa Buiting, Ausbildungsleiterin, das Patenschaftsprojekt der Volksbank Kleverland. Das erklärte Ziel ist die Stärkung des Zusammenhalts unter den Auszubildenden. Momentan bildet die Genossenschaftsbank 12 zukünftige Bankkaufleute aus. Bewerbungen zum Ausbildungsstart 2021 werden noch entgegengenommen.