Mit diesen Zeilen möchte ich mich gerne von Ihnen allen verabschieden. Nach fast 36 Jahren als Redakteur endet jetzt meine Zeit beim Klever Wochenblatt, auf die ich sehr gerne zurückblicke. Vielen von Ihnen bin ich schon viel früher begegnet. Bereits als Schüler habe ich als Freier Mitarbeiter für diese Zeitung gearbeitet.

Ich habe die Städte und Gemeinden im Klever Land, ihre Kommunalpolitik, die Kultur und das pulsieremde Stadtgeschehen journalistisch mit viel Engagement und Hingabe begleitet. Dafür habe ich viel Lob geerntet, aber auch Ärger bekommen. So ist das im Journalismus.

In dieser Kommentarspalte ging es auch nicht immer zimperlich zu. Bleibt ja auch nicht aus bei einem kritischer Blick auf die politisch Verantwortlichen. Dabei geholfen haben viele Gesprächspartner und Informationsquellen, ohne die die Arbeit von Lokaljournalisten nicht möglich ist.

Ich möchte mich bedanken, für all die schönen Momente und die immer netten Begegnungen mit Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.