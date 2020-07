Kleve. Als vor wenigen Tagen die Klever Kinos ihre Türen wieder öffnete, war Kino-Chef Reinhard Berens noch skeptisch ob der Neustart in der Corona-Krise glücken wird. "Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz des Klever Publikums und die Besucherzahlen sind akzeptabel, obwohl uns mittelfristig immer noch die richtigen Filmstarts fehlen," so Berens. Auch das neue Online-Buchungssystems, mit dem man ohne zusätzliche Gebühren jederzeit seine nummerierten Lieblingsplätze reservieren oder gleich Tickets kaufen kann, wird sehr gut angenommen. So entfällt das Warten in einer langen Schlange und die Eintragung der Daten für die Rückverfolgung, denn diese liegen dann bereits vor.

"Weiterhin öffnen wir zunächst nur die Säle 1 bis 5. Sobald die ersten großen Filmstarts wie Mulan oder auch Tenet im August starten, werden wir weitere Säle öffnen. Zudem haben wir in den Ferien unseren Kinotag auf Montag, Dienstag und Mittwoch erweitert. Erstmalig zeigen wir am Sonntag die dreistündige Oper "Carmen". Für jeden ist also etwas dabei," freut sich Reinhard Berens. Ein besonderen Dank richtet das Team an die Kunden, die weiterhin den Betrieb vor Ort mit einem Besuch unterstützen und sich an die geltenden Regeln halten. ^[fett]TT[/fett]