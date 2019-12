Pünktlich vor dem Weihnachtsfest haben die Klever Stadtwerke beachtliche 25.000 Euro an soziale Einrichtungen in der Region überwiesen.

Vorausgegangen war die Einführung der neuen Clever2021-Produkte, verbunden mit dem Versprechen, für jeden bis zum 19. Dezember abgeschlossenen Vertrag, einen Euro für soziale Einrichtungen und Kinder in der Region zu spenden.

Rund 24.900 CleverStrom2021- bzw. CleverGas2021-Verträge sind zwischenzeitlich bei den Stadtwerken Kleve eingegangen.

Die Kunden waren aufgerufen, Vorschläge für soziale Einrichtungen, Vereine und Institutionen bei den Stadtwerken Kleve einzureichen. Über die Verteilung der Spendensumme hat nunmehr eine unabhängige Jury entschieden.

Zur Jury gehörten die Bürgermeisterin der Stadt Kleve, Sonja Northing, der Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau, Peter Driessen, Diakon Michael Rübo und Pfarrer Achim Rohländer: „Wir freuen uns sehr, dass die Stadtwerke Kleve das für unsere Stadt und die Region so wichtige soziale Engagement verschiedenster Einrichtungen fördern. Ausschlaggebend für die Auswahl aus den vielen guten Vorschlägen war, soziales Engagement – insbesondere für Kinder in Not – zu unterstützen.“

Über die Überweisung einer Spende können sich folgende Empfänger freuen: Klever Kindernetzwerk, Herzenswunsch Niederrhein, Frauenhaus Kleve, Haus der Begegnung Mifgash, Theater im Fluss, Klever Tafel, Klosterpforte Kleve, Klever Jugendwerk Radhaus, FAIR-teiler Bedburg-Hau, Waldjugend Kleve, Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte, Verkehrswacht Kreis Kleve, Vinzenz Gemeinschaft Kleve, Malteser Hilfsdienst, Ausländerinitiativkreis Bedburg-Hau und das Tierheim Kranenburg-Mehr.

Selbstverständlich können die neuen Produkte auch weiterhin abgeschlossen werden. Informationen hierzu erhalten Sie unter www.stadtwerke-kleve.de.