KLEVER GITARRENKONZERTE IM MUSEUM B.C. KOEKKOEK-HAUS

Salonkonzert mit David Dyakov, Konzertgitarre

Romantik, Klassik & Barock

Sonntag, 04. Oktober 2020, 11:30 Uhr

B.C. Koekkoek-Haus, Koekkoek-Platz 1, 47533 Kleve

Der bulgarische Gitarrist David Dyakov gehört zu den bedeutendsten Gitarrenkünstlern seiner Generation. Mit acht Jahren erhielt er seinen ersten Gitarrenunterricht. Bereits 3 Jahre später führte ihn sein außergewöhnliches Talent als Jungstudent an die neue bulgarische Musikhochschule Sofia. Schon als Jugendlicher spielte er zahlreiche Konzerte als Solist mit unterschiedlichen Orchestern, wie dem Athens Philharmonic Orchestra. An der Koblenz International Guitar Academy setzte er sein Studium bei Hubert Käppel fort, welches er an der Musikhochschule Köln mit dem Master abschloss. 2012 erschien Davids erste Solo-CD „Il Diabolico“, die mit Werken von Bach und Paganini aufwartet und überschwängliche Kritiken erhielt. Seit Jahren konzertiert David Dyakov weltweit als Solist und mit Orchester, u.a. in Spanien, Italien, Frankreich, Slowakei, Österreich, Liechtenstein, Niederlande, Südkorea in den USA und China, wo er auch Meisterkurse leitet. Er gewann mehr als 20 internationale Gitarrenwettbewerbe, darunter den 1. Preis beim "40th Zwolle International Guitar Competition", Niederlande.

Dyakov präsentiert ein vielfältiges Programm mit Schwerpunkt auf Klassik und Romantik im glanzvollen blauen Salon des Haus Koekkoek. Auch Bachliebhaber und Freunde temperamentvoller spanischer und lateinamerikanischer Musik werden auf ihre Kosten kommen.

Gemäß der aktuellen Corona-Bestimmungen sind 30 Besucher erlaubt, daher wird um eine Voranmeldung mit Erwerb der Eintrittskarte an der Museumskasse gebeten. (kasse@koekkoek-haus.de oder 02821/ 76 88 33, Eintritt 15 €, Ermäßigt 6 € für Jugendliche und GIN-Mitglieder. Kinder unter 14 Jahre sind frei.) Beim Eintritt in das Museum gilt die Maskenpflicht. Während des einstündigen Konzerts darf die Maske abgenommen werden.

www.gin-niederrhein.com

Sonntag, 04. Oktober 2020, 11:30 Uhr.

Eintritt 15 €, Ermäßigt 6 € für Jugendliche und GIN-Mitglieder. Kinder unter 14 Jahre sind frei.

Ohne Platznummerierung, nur mit Voranmeldung: kasse@koekkoek-haus.de oder 02821/ 76 88 33.

Möglichst vorab Erwerb einer Eintrittskarte an der Museumskasse, an der Tageskasse gibt es nur Restkarten bis zur gemäß der Corona-Bestimmungen erlaubten Besucherzahl.

B.C. Koekkoek-Haus, Koekkoek-Platz 1, 47533 Kleve



Veranstaltung der GIN Gitarren Initiative Niederrhein e.V im Rahmen der Klever Gitarrenkonzerte, organisiert von der GIN Gitarreninitiative Niederrhein e.V. in Kooperation mit dem B.C. Koekkoek-Haus

www.gin-niederrhein.com

#Kleve #Gitarrenkonzert #Konzert #Gitarre #Koekkoek #Museum #Niederrhein #Musik #Ausstellung #Gitarreninitiative