Nach langer Pandemiezeit aber keine Trainingspause ,starteten Lena Baus,Kira Werner,Elias Werner,Ben Vermassen,Mailin Rips und Johanna Lehmann vom Karate Verein Kaiten Bedburg Hau bei den Landesmeisterschaften. Lange hatten sich unsere Kids durch Außentrainingphasen Fit gehalten.Aber das Training in der Halle gab dann die Kraft und den Entschluss zur Meldung.

In der Sporthalle durften nur die Aktiven,die unmittelbaren starteten hinein und mussten alle die 3 Gs nachweisen können. Aber davon ließen sich die fast 300 Starter aus ganz NRW nicht abhalten.Pünktlich um 10 Uhr gings los. Erst die U12 und dann die U 14 . Johanna Lehmann,Elias Werner und Ben Vermaasen konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren. Aber am Ende der Gruppe U 14 hatten wir eine dominierende Landesmeisterin.....Malin Rips holte sich den ersten Platz wie schon 2018,19 und 20.

Lena Baus fehlte nicht viel zum Treppchen und kam auf Platz 5.Kira Werner auf Platz 7.

Die Landeskaderathletin Mailin Rips wurde durch Ihre Erfolge von 2018,19,20 und jetzt 2021 für das Talentkader des Bundes nominiert.