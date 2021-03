Kranenburg. Auf der B504 Ecke Römerstraße kam es vermutlich bereits in der Nacht zu Samstag, 27. Februar, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall wurde der Einsatzleitstelle am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein unbekanntes Fahrzeug von Goch kommend, beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Kleve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen geriet auf die Mittelinsel und kollidierte hier mit dem Mast des dortigen Verkehrszeichens.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, bei dessen Fahrzeug es sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen VW des Baujahres 2010 handeln muss. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821/5040 entgegen.