Kranenburg. In der Nacht zu Dienstag (29.09.2020) entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 3 Uhr bis 12.15 Uhr eine Rüttelplatte und eine Sackkarre.Der oder die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses an der Spechtbaumstraße, die auf einem Durchgang zum Garten standen.

Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821-5040 entgegen.